Stéphanie von Luxemburg – Neue Familienbilder: Baby Charles strahlt mit seinen Eltern um die Wette

17.03.2021 08:54 Uhr

Lust auf eine Brezel? In Luxemburg steht der traditionelle Brezelsonntag an. Das will sich natürlich auch das Erbgroßherzogspaar nicht entgehen lassen – und beschenkt uns mit zuckersüßen Aufnahmen von seiner jungen Familie.