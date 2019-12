Im neuen Animations-Abenteuer „Spione Undercover“, das am 25. Dezember 2019 in den Kinos startet, spricht Moderator Steven Gätjen die Hauptrolle Lance Sterling. In diesem Zuge verriet er „itsintv.de“, wie wichtig Teamwork für ihn ist und warum er inzwischen nicht mehr mit jedem zusammenarbeitet. Alle Details dazu erfahrt ihr hier!

Diesen Beitrag Teilen