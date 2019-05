Donnerstag, 9. Mai 2019 22:00 Uhr

Fans auf der ganzen Welt fiebern dem Start des neuen Streaming-Dienstes „Disney+“ entgegen. Dort werden Fans auch den Film „Secret Society of Second Born Royals“ sehen können, in dem der „Story of Andi“-Star Peyton Elizabeth Lee nun die Hauptrolle ergattern konnte. Details zu dem Film verraten wir euch hier.