Streikende Lokführer, wütende Fahrgäste

12.08.2021 08:46 Uhr

Viele, die mit dem Zug in die Arbeit, in den Urlaub oder nach Hause wollen, sind seit gestern vom Lokführer-Streik betroffen. Unser Reporter hat sich am Bahnhof umgehört, um herauszufinden, wie viel Verständnis die Fahrgäste für die langen Wartezeiten und Zugausfälle haben.