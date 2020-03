Nachdem Comedian Oliver Pocher zunächst Michael Wendler aufs Korn nahm, wandte er sich anschließend den Influencern zu. Diese kritisierte Oli in letzter Zeit immer wieder via Instagram und nahm sich nun auch Team Harrison vor. Doch der Streit zwischen den Parteien soll jetzt so eskaliert sein, dass die schwangere Sarah Harrison zum Notarzt musste. Mehr Details gibt es hier.

Diesen Beitrag Teilen