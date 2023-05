Stylistin von Queen Elizabeth: Hat König Charles sie hiermit zum Schweigen gebracht?

Redaktion Video | 22.05.2023, 14:43 Uhr

Jahrzehntelang arbeitete Angela Kelly als Stylistin von Queen Elizabeth und galt als enge Vertraute. Nach dem Tod der Königin musste Kelly ihr Zuhause in Windsor verlassen, doch die Frau, die jahrelang treu an der Seite der Queen stand, bekam von König Charles ein neues Haus, in dem sie bis an ihr Lebensende wohnen kann. In einem Artikel der „Mail on Sunday“ wird jetzt davon berichtet, dass Charles im Gegenzug eine Geheimhaltungsvereinbarung verlangte.