Donnerstag, 27. Juni 2019 22:00 Uhr

Bud Spencer spielte sich seit den 70ern an der Seite seines kongenialen Partners Terence Hill in die Herzen der Zuschauer. Am 27. Juni 2016 verstarb er leider im Alter von 86 Jahren. Wir werfen hier jedoch nochmal einen Blick auf seine spannende Karriere.