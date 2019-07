Sonntag, 30. Juni 2019 22:00 Uhr

Indem Musikmanager Scooter Braun das frühere Plattenlabel von Sängerin Taylor Swift kaufte, erwarb er auch die Rechte an ihrem Musikkatalog. Taylor veröffentlichte nun einen wütenden und traurigen Blog-Eintrag, in dem sie sich um ihr Lebenswerk betrogen fühlte. Auch Justin Bieber schaltete sich in den Streit ein. Details gibt es hier!