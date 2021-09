Sussex-Comeback: Herzogin Meghan & Prinz Harry in New York

24.09.2021 09:40 Uhr

Es ist der erste Auftritt von Herzogin Meghan seit der Geburt von Töchterchen Lilibet Diana. Im Gedenken an die Opfer der Terroranschläge vom 11. September 2001 haben sie und Prinz Harry die Gegend um das frühere World Trade Center in New York besucht.