taff Tag vom 07.06.2021

07.06.2021 18:00 Uhr

Corona-Impfpriorisierung fällt weg: Impfen für alle ab 12 Jahren möglich // Spahn wirft Vorwürfe wegen womöglich minderwertiger Corona-Masken zurück // Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt: CDU mit Ministerpräsident Rainer Haseloff stärkste Kraft // Heftige Unwetter in Deutschland // Heimlicher Gewinner bei Sprintwettbewerb in China