taff Trend: Mixed-Denim als neuer Frühlingstrend

29.03.2021 18:00 Uhr

Jeans, Jeans und noch mehr Jeans: Mixed-Denim ist in diesem Frühling der neue Trend. Was genau das ist, wie man den Jeans-Look trägt und was jetzt noch super angesagt ist, zeigen wir im Video.