Tag 10 kompakt: sonderbare Verhaltensweisen

16.08.2021 13:45 Uhr

„Ich glaub, die hat auf jeden Fall nicht mehr alle Latten am Zaun“. So beschreibt Pascal Babs, über deren merkwürdiges Verhalten sich auch die anderen Bewohner:innen wundern. Danni reflektiert nicht nur sich selbst, sondern auch, wie der ganze Cast zustande kam. Paco interessiert unterdessen mehr, wie er seinen Bart umstylen kann. Beim Duell werden dann die Teamwork-Fähigkeiten komplett auf die Probe gestellt. Das alles seht ihr in 5 Minuten.