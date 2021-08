Tag 11 kompakt: Viel Körperkontakt und ein Auszug

17.08.2021 12:49 Uhr

Alphatiere Melanie und Eric sprechen sich in Ruhe aus und Danni gesteht, dass sie Gitta nominiert hat. In der Raumstation geht es währenddessen um gemachte versus natürliche Brüste, wobei auch schon mal gegenseitig Hand angelegt wird. Pascal bricht schließlich in Tränen aus, als er rausfliegt. Dies alles seht ihr in 5 Minuten.