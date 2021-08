Tag 14 kompakt: Melanie beichtet und Danny futtert

20.08.2021 12:30 Uhr

Das Bergfest in Big Brothers All ist vorbei und während Jörg und Papis anstoßen und mit Mode experimentieren, bläst Melanie auf der Station Trübsal. Schließlich beichtet sie, was sie umtreibt: Die Sorgen um ihre Ehe. Danny hat eine einfache Methode gegen Frust, nämlich Futtern. Denn das Glück des luxuriösen Essens auf dem Big Planet hält bei ?Promi Big Brother? oft nicht lange an. Dies alles seht ihr in fünf Minuten.