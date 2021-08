Tag 16 kompakt: Botschaften von Draußen

21.08.2021 23:50 Uhr

Wie unsozial ist Uwe? Raumis und Planetis lassen kaum ein gutes Haar an dem stillen Weltraumfahrer und Schweinebauer. Gut, dass er im Duell in keinem Team dabei ist, denn es kann nur mit guter Zusammenarbeit bestanden werden. Als Preis winken Botschaften von Freunden und Familie, doch nur zwei Bewohner werden ihn erhalten und zu Tränen gerührt sein. Dies alles seht ihr in fünf Minuten.