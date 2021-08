Tag 18 kompakt: Besuch von Melanies Mann

24.08.2021 14:08 Uhr

?Mir tun so viele Sachen leid!? ? so zerbrechlich wirkt Melanie bei der langersehnten Aussprache mit ihrem Mann im Aktionsraum. Andere, ebenfalls durch Einsamkeit ausgelöste, Sorgen treiben Danny um: Ihm fehlen gewisse körperliche Freuden. Standfestigkeit müssen sie aber alle beweisen, denn an Tag 18 werden mehrere Bewohner:innen für einen endgültigen Abflug nominiert. Das alles seht ihr in fünf Minuten.