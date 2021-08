„Promi Big Brother“ Tag 4 kompakt: Frische Bewohner! Und der Streit bleibt!

10.08.2021 13:40 Uhr

Teaservorschlag: Dicke Luft herrscht auf der Station, Rafi und Melanie kommen einfach nicht miteinander klar. Big Brother beschließt in seiner Weisheit, noch mehr Leute reinzuholen. Die neuen Bewohner:innen Gitta, Paco, Papis und Payton ziehen ein. Wer darf in den Luxus des Planeten, wer muss in die Enge der Station? Das entscheidet ein Duell. All das seht ihr in fünf Minuten.