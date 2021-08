Tag 7 kompakt: Essen oder Shampoo?

13.08.2021 14:40 Uhr

Auf der Raumstation sorgt die Diskussion darüber, wie wichtig Shampoo fürs Überleben, ist für so viele Krisen, dass selbst Rafi die Tränen kommen. Auf dem Planeten legt sich Pascal nicht nur mit Danni an, sondern bringt auch noch ein Fremdwort mit! Aber keine Sorge: Big Brother will von den Bewohnern diesmal nur Geschicklichkeit sehen. Dies alles seht ihr in fünf Minuten.