Tag 8 kompakt: Intime Sex-Talks und IQ-Überflieger

14.08.2021 00:50 Uhr

Sex, Sport, IQ, Rassismus – die Themen unserer Promis sind vielfältig und die Gespräche gehen zunehmend in die Tiefe. Erfahre jetzt, was die Bewohner:innen von „Promi Big Brother“ 2021 an Tag 8 ihres Abenteuers bewegt.