Mittwoch, 6. Februar 2019 23:00 Uhr

Taylor Swift wurde im April 2018 Opfer eines besessenen Fans: Der Stalker brach in ihr New Yorker Anwesen ein und legte sich sogar in ihr Bett. Mittlerweile wurde der Mann verurteilt. Nach sechs Monaten Haft soll eine Bewährungsstrafe. Alle Details zu Taylor Swifts Stalker erfahrt ihr im Video!