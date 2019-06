Montag, 17. Juni 2019 22:00 Uhr

Taylor Swift hat ihr neues Musikvideo zu „You Need To Calm Down” herausgebracht und darin spielt keine Geringere als ihre ehemalige Feindin Katy Perry mit. Die beiden haben sich nach einem jahrelangen Streit wieder vertragen und zeigen ihr Glück nun auch in der Öffentlichkeit. Weshalb sie wieder Freundinnen sind, erfahrt ihr bei uns!