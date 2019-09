Der Streit zwischen Taylor Swift und Kanye West scheint in die nächste Runde zu gehen. In einem Interview mit dem „Rolling Stone“ sprach TayTay nun nämlich über ihren Beef mit dem Mann von Kim Kardashian und äußerte dabei schwere Vorwürfe ihm gegenüber. Erfahrt hier, was Taylor genau zu sagen hatte!

