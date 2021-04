Team Michi & Smudo bleiben „Troy“

25.04.2021 22:01 Uhr

Team Michi & Smudo gibt im Finale von „The Voice Kids“ 2021 Vollgas: Die beiden Coaches legen gemeinsam mit ihren Finalist:innen Constance, Rahel und Marko eine energiegeladene Performance hin. Ihr Mashup der beiden Hits „Another One Bites The Dust“ von Queen und „Troy“ von den Fantastischen Vier sorgt für Staunen bei den anderen Talenten. Schau dir den atemberaubenden Gute-Laune-Auftritt jetzt in voller Länge online an!