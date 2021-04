Tempest Storm: Burlesque-Legende starb im Alter von 93 Jahren

22.04.2021 11:32 Uhr

In den 1950er Jahren wurde Tempest Storm zur bestbezahlten Burlesque-Tänzerin. Am Dienstag starb die Burlesque-Legende in ihrer Wohnung in Las Vegas im Alter von 93 Jahren.