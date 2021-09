Thailand will die Korallenriffe schützen

10.09.2021 09:51 Uhr

Thailand will korallenschädigendes Sonenschutzmittel verbieten, um damit seine Marine-Nationalparks zu schützen. Und Niedersachsen setzt jetzt in Hafenbereichen auf schwimmende Mülleimer. Diese erzeugen einen Sog und saugen so schwimmenden Müll an.