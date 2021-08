Thandiwe Newton: Ihren ‚Solo‘-Filmtod sieht sie als ‚großen Fehler‘ an

30.08.2021 15:19 Uhr

Die Figur, die Schauspielerin Thandiwe Newton in Solo: A Star Wars Story spielte, starb einen frühen Tod. Als Woman of Colour hält Thandiwe es für einen großen Fehler, dass die erste schwarze weibliche Hauptrolle des Franchise so knapp ausfiel.