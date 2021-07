The Dark Side: Die letzten Tage der Lady Di (Teil 2)

30.06.2021 18:00 Uhr

Die Königin der Herzen, Lady Diana, hätte am 01. Juli ihren 60. Geburtstag gefeiert. In Teil 2 von „Die letzten Tage der Lady Di“ berichten Augenzeugen, wie sie die verhängnisvolle Nacht am 30. August 1997 erlebten, als Diana ums Leben kam.