„The Masked Singer“: Neuer Rategast widerlegt Gerüchte

02.03.2021 20:00 Uhr

Seit einigen Wochen läuft die vierte Staffel von „The Masked Singer“ – und auch heute Abend ist es wieder so weit. Dieses Mal unterstützt Moderator Steven Gätjen Rea Garvey und Ruth Moschner, als Rategast. Dabei wurde er selbst unter einem der Kostüme vermutet…

Deshalb verdächtigen ihn die Zuschauer

Einige Fans der TV-Show vermuten in den letztem Folgen, dass Steven Gätjen einer der maskierten Stars ist. Der Grund: Der Moderator zeigt sich auf seinem Instagram-Kanal in einem neuen Look, der für ihn eher unüblich ist. Mit seiner Funktion als Rategast ist dieses Gerücht jetzt wohl aber aus der Welt geschafft.

Mehr dazu zeigen wir im Video