„The Voice“-Finalist sagt: DIESEN Star wünscht er sich in der Jury

07.04.2021 15:47 Uhr

Bei „The Voice Of Germany“ kam Alessandro Pola 2020 bis ins Finale, den Titel konnte er sich hier aber nicht schnappen. Dafür ist der Lehrer nun im neuen „Cremissimo“-Werbespot zu hören. Im Interview mit „itsintv.de“ hat er außerdem verraten, welchen Star er sich in der Jury von „The Voice“ wünschen würde.