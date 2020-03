Der Schauspieler Chandler Riggs erlangte weltweite Berühmtheit durch seine Rolle des Carl Grimes in der TV-Serie „The Walking Dead“. Aber auch nach seinem Kampf gegen die Untoten war er öfters im Fernsehen und sogar in Filmen zu sehen. Was der TV-Star nach der Zombie-Jagd sonst gemacht hat, erfahrt ihr hier.

Diesen Beitrag Teilen