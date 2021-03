Thore Schölermann bei „The Masked Singer“

23.03.2021 18:00 Uhr

Normalerweise steht Thore Schölermann als taff-Moderator vor der Kamera. Doch in den letzten Wochen kämpfte er sich als Monstronaut bei „The Masked Singer“ in die Herzen der Jury und der Zuschauer. Wie er die Show erlebt hat und wie er seine Teilnahme vor seiner Familie, seinen Freunden und Kollegen geheim halten konnte, verrät er im Video.