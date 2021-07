Tom Holland & Zendaya beim Küssen erwischt

05.07.2021 11:48 Uhr

Tom Holland und Zendaya standen zuletzt für „Spider-Man: No Way Home“ vor der Kamera. Jetzt erwischte man die Co-Stars beim Küssen – und zwar nicht am Set, sondern privat! Die Gerüchteküche im Netz kochte danach umgehend.