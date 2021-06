Transgender-Model Alex: GNTM-Siegerin wurde sexuell belästigt

24.06.2021 12:08 Uhr

GNTM-Siegerin Alex Mariah Peter spricht in einem RTL-Interview jetzt offen über sexuelle Belästigung. Auch schon vor der Teilnahme in Heidi Klums Show „Germany’s next Topmodel“ wurde das Transgender-Model mehrfach von Männern sexuell belästigt. ++ Sie haben bereits ähnliche Erfahrungen machen müssen? Dann kontaktieren Sie das kostenlose Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ unter der Nummer 08000-116 016. Hier stehen Ihnen qualifizierte Beraterinnen vertraulich zur Seite. ++