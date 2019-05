Montag, 6. Mai 2019 22:00 Uhr

Gibt es bald einen weiteren Star-Auftritt auf dem Traumschiff im ZDF? Ballermann-Sängerin Melanie Müller hat nun ihr Interesse an einer Gastrolle auf dem berühmten Fernsehschiff geäußert. Dabei gab sie jedoch auch zu, nicht nur an der Serie, sondern auch am Kapitän des Schiffes, Florian Silbereisen, interessiert zu sein. Alle Details gibt es hier!