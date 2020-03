Chris Pratt ist neben Tom Holland in dem Film „Onward: Keine halben Sachen“ als eine der Hauptfiguren zu hören. Im Interview mit „itsintv.de“ sprach der „Guardians of the Galaxy“-Star jetzt über eine traurige Gemeinsamkeit, die ihn mit seiner Figur im Film verbindet. Details gibt es hier.

