Donnerstag, 8. August 2019 22:00 Uhr

Der „Sicko“-Rapper Travis Scott überrascht seine geliebte Kylie Jenner in ihrer Geburtstagswoche Tag für Tag aufs Neue. Erst überschwemmte er ihr Haus mit unzähligen Rosenblättern und nun hatten sie ein romantisches Dinner in Italien. Doch das soll laut Travis erst der Anfang gewesen sein. Kommt zu Kylies Ehrentag am 10. August etwa der Antrag? Mehr dazu gibt’s hier!