Dienstag, 2. Juli 2019 22:00 Uhr

Tristan Thompson versucht aktuell wohl ziemlich Alles, um seine Ex Khloé Kardashian zurückzubekommen: Nachdem der NBA-Spieler ihr via Instagram schon sehr gefühlvoll zum Geburtstag gratulierte, hat er Gerüchten zufolge noch mehr geplant. Erfahrt hier, wie Tristan Khloé zurückgewinnen will.