09.12.2020 12:09 Uhr

TVOG: Lena Gercke kehrt zurück & SO reagieren die Fans!

Lena Gercke hat nun offiziell die Elternzeit beendet und kehrt schon an diesem Wochenende zurück als „The Voice Of Germany“-Moderatorin. Damit muss Annemarie Carpendale vorzeitig aus der laufenden Staffel aussteigen. Die Fans sind geteilter Meinung über den plötzlichen Wechsel der Moderatorinnen.