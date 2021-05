„Twilight“: DIESE Filmfigur wurde am Set von allen gehasst

28.05.2021 11:48 Uhr

Einige Jahre ist es nun schon her, dass die „Twilight“-Verfilmungen ausgestrahlt wurden. Doch erst jetzt kam ans Licht, dass Renesmée Carlie Cullen eine von allen gehasste Filmfigur am Set war. Warum sich die Schauspieler wegen der gemeinsamen Tochter von Bella Swan und Edward Cullen am Set nicht konzentrieren konnten? Alle Details im Video.