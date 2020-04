Kristen Stewart hat in ihrer Schauspielkarriere bereits viel erreicht. Dabei feiert sie am 9. April erst ihren 30. Geburtstag. Weltweite Berühmtheit erreichte die Schauspielerin mit der „Twilight“-Filmreihe, doch bereits davor zeigte sie, was sie drauf hat. Wir werfen einen Blick auf ihre Karriere.

