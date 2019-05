Dienstag, 7. Mai 2019 22:00 Uhr

„Twilight“-Star Mackenzie Foy hat sich schon längst abseits von ihrer Performance in der Vampir-Saga einen Namen als Schauspielerin gemacht. Nun hat die 18-Jährige, die damals die Tochter von Bella und Edward spielte, ihre nächste große Rolle an Land gezogen. Sie wird an der Seite von Kate Winslet bei der Verfilmung von „Black Beauty“ dabei sein und die Hauptrolle übernehmen! Hier gibt’s mehr Infos!