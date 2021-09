„Two and a Half Men“: Was macht „Jake“ alias Angus T. Jones heute?

01.09.2021 21:59 Uhr

Angus T. Jones spielte 10 Jahre lang Jake Harper in der US-Sitcom „Two and a Half Men“. Seit er 2012 zum Glauben gefunden hat, zog sich Jones aus dem Filmbusiness zurück. Doch was macht Angus T. Jones heute?