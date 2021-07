Überflieger Weihnachtsmarkt

19.07.2021 20:01 Uhr

Weihnachtsmärkte sind eine typisch deutsche Erfindung. Die ältesten Märkte gehen bis ins Jahr 1500 zurück. Mittlerweile haben sie die ganze Welt erobert. Es gibt sie in England, in den USA, sogar in Japan und in China.