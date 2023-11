Überraschung: Prinz Harry feiert Debüt als Stand-Up-Comedian

Redaktion Video | 08.11.2023, 14:49 Uhr

Der Sohn von König Charles, der mittlerweile mit seiner Ehefrau Herzogin Meghan in den USA lebt, hat beim New Yorker Comedyfestival „Stand Up for Heroes“ eine Rede gehalten. Und der Herzog von Sussex ließ es sich nicht nehmen, Witze auf eigene Kosten zu reißen.