In der neuesten Folge von „Germany’s next Topmodel“ stand nun das bei Zuschauern sehr beliebte Umstyling an. Doch das ist vor allem für die Kandidatinnen nicht immer eine Freude. Eine extreme Veränderung musste diesmal Teilnehmerin Lucy über sich ergehen lassen und Fans machten sich anschließend auf Twitter über sie lustig. Die Bilder gibt’s bei uns.

