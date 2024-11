Unerwartetes Geständnis: Die Kaiserin und ihr Skateboard-Hobby

Redaktion Video | 02.11.2024, 18:54 Uhr

Kaiserin Masako von Japan hat bei einer Gartenparty ein unroyales Hobby gestanden. Bei der Veranstaltung am 30. Oktober im Akasaka Palast in Tokio erzählte Masako den Gästen, dass sie in ihrer Kindheit Skateboard gefahren ist.