09.12.2020 16:12 Uhr

Update zur „Dschungelshow“: Das können Fans erwarten!

Die „Dschungelshow“ startet am 15. Januar 2021 auf RTL und statt Promis in den australischen Dschungel zu stecken, wird die Show in einem Studio in Deutschland produziert. Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich gaben nun ein Update. +++ Alle Folgen von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ gibt’s auch auf TVNOW.de