Montag, 12. August 2019 22:00 Uhr

Bei uns tanzen die Stars bei „Let’s Dance“, in den USA bei „Dancing with the Stars“. Die Kandidaten der neuen Staffel stehen noch nicht fest, doch Tom Felton, bekannt aus der „Harry Potter“-Reihe hat einen Kollegen im Blick: Matthew Lewis. Vielleicht sind ja sogar am Ende beide mit dabei? Details gibt’s hier!