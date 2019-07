Montag, 15. Juli 2019 22:00 Uhr

Anfang 2020 beginnen die Dreharbeiten zur kommenden Filmbiographie über den „King of Rock n Roll“. Nun wurde bekannt, wer in dem Film des Produzenten Baz Luhrmann in die Rolle von Elvis Presley schlüpfen wird: Austin Butler! Freundin Vanessa Hudgens ist glücklich über den Erfolg ihres Liebhabers und teilte ihre Freude auf Instagram mit ihren Fans. Alle Details gibt’s hier!