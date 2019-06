Mittwoch, 5. Juni 2019 22:00 Uhr

Vanessa Hudgens denkt noch immer gern an die gute alte Zeit bei „High School Musical“ zurück. Im Interview mit „Seventeen“ erzählte die Schauspielerin jetzt, an welche Szene sie sich am liebsten zurückerinnert. Zudem verriet die „Gabriella“-Darstellerin, ob sie auch bei „High School Musical 4“ dabei sein wird! Erfahrt hier, ob wir uns auf ein Wiedersehen mit ihr freuen können!